Воїни ССО підірвали понтонний міст окупантів на Луганщині (відео)

«Не знаємо, на що сподівався противник, коли під його носом мінували понтон»

Воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки. Відповідне відео опублікувало Командування ССО у Facebook.

«Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу», – зазначили в ССО.

Раніше на сторінці тероборони «Азов» опублікували відео, як воїни з Дніпра та Кривого Рога знищили штаб орків на Херсонщині.

Крім цього, на напрямку Єгорівка – Шевченко українські воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

Станом на 16 червня ліквідовано вже близько 32 950 рашистів та знищено тисячі одиниць військової техніки.