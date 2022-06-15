Рекордний «урожай» десантників: за день знищили ворожої техніки на $20 млн (відео)
Наші захисники зірвали «гарматний джек-пот»
Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади встановили артилерійський рекорд, знищивши за один день, 13 червня, величезну кількість ворожої техніки. Про це повідомили на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що упродовж 13 червня під час проведення загальної системи вогневого враження на східному напрямку було знищено:
- два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 «Ураган» калібру 220 мм,
- одну бойову транспортно заряджаючу машину (БТЗМ) до «Урагану»,
- один БТР,
- бронеавтомобіль «Тигр»,
- дві вантажівки,
- склад з боєприпасами (з огляду на силу вибуху, ймовірно, з ракетами до «Урагану»).
Крім того, у той же день протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П» десантники ЗСУ спалили ворожий танк і БМП.
Нагадаємо, станом на 15 травня ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів.