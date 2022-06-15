  1. Головна
  2. Відео
  3. Рекордний «урожай» десантників: за день знищили ворожої техніки на $20 млн (відео)
рус
    Відео

    Рекордний «урожай» десантників: за день знищили ворожої техніки на $20 млн (відео)

    Бойові машини окупантів спалили вогнем артилерії - Рекордний «урожай» десантників: за день знищили ворожої техніки на $20 млн (відео)
    Бойові машини окупантів спалили вогнем артилерії
    скріншот із відео

    Наші захисники зірвали «гарматний джек-пот»

    Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади встановили артилерійський рекорд, знищивши за один день, 13 червня, величезну кількість ворожої техніки. Про це повідомили на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що упродовж 13 червня під час проведення загальної системи вогневого враження на східному напрямку було знищено:

    • два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 «Ураган» калібру 220 мм,
    • одну бойову транспортно заряджаючу машину (БТЗМ) до «Урагану»,
    • один БТР,
    • бронеавтомобіль «Тигр»,
    • дві вантажівки,
    • склад з боєприпасами (з огляду на силу вибуху, ймовірно, з ракетами до «Урагану»).

    Крім того, у той же день протитанковим ракетним комплексом «Стугна-П» десантники ЗСУ спалили ворожий танк і БМП.

    Нагадаємо, станом на 15 травня ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вантажівки машини рекорд Україна урожай Facebook окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рекордний «урожай» десантників: за день знищили ворожої техніки на $20 млн (відео)