СБУ передала військовій прокуратурі звільненого бойовиками дезертира



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Раніше в СБУ підтвердили, що звільненого 28 червня з полону бойовиків «ЛДНР» українця Дмитра Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві

Перед передачою слідчим чоловіку дозволили зустрітися з батьками

Працівники СБУ передали слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону одного зі звільнених окупантами громадян України, який обвинувачується в дезертирстві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Після прильоту в аеропорт «Київ» співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу (про дезертирство - ред.)», - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі підкреслили, що жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося. Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою.

СБУ також уточнила, що чоловік перебуває в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).

Раніше в СБУ підтвердили, що звільненого 28 червня з полону бойовиків «ЛДНР» українця Дмитра Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.

Як повідомлялось, 28 червня четверо українських полонених, яких утримували бойовики на окупованому Донбасі, прибули з Мінську до Києва - через який їх перевозили - до України: це Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий.

Додамо, що Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

«Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Згодом дружина полоненого розказала, кого насправді звільнив Медведчук з російського полону.