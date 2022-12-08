Паспорти РФ та викрадені ікони: результати обшуків на об’єктах Московської церкви (фото)

У монастирі на Житомирщині виявлено особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «Л/ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

«За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України. На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону», – йдеться в повідомленні.

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У результаті подальшого огляду церковних приміщень, знайдено перепустки, виписані на ім’я «федерального советника военно-гражданской администрации РФ» та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої Новоросії та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим.

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Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

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Раніше повідомлялося, що райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові із села Хорів, який обматюкав священика Української православної церкви Московського патріархату.

Крім того, на Вінниччині чоловік зламав ніс попу Московського патріархату.

Нагадаємо, СБУ під час обшуку у адміністрації єпархії УПЦ (МП) на Буковині заскочила в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.