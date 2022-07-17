Громада у Бучанському районі перейшла від московської церкви

Ще одна релігійна громада на Київщині вирішила доєднатися до Православної церкви України

На Київщині 17 липня церква Архангела Михаїла в Михайлівці-Рубежівці перейшла з московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Маркушин назвав рішення громади «важливим і по-справжньому історичним».

«Громада села Михайлівка-Рубежівка прийняла сьогодні важливе і по-справжньому історичне рішення – прихожани церкви Архангела Михаїла проголосувала за вихід із УПЦ московського патріархату і перехід до Православної церкви України», – повідомив він.

Зазначимо, що населення Михайлівки-Рубежівки становить 3430 осіб.

Нагадаємо, раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.