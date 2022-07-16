Бучанська трагедія: депутатів Бундестагу підозрюють у держзраді через злив даних

Розвідка і федеральний уряд не хотіли, щоб громадськість дізналася подробиці цього масового вбивства.

Депутатів Бундестагу Німеччини підозрюють у держзраді, у зв'язку з витоком даних спецслужб щодо бучанської трагедії. Про це пише Bild.

Інформацією про трагедію володіло Федеральне управління розвідки (BND). Вона була конфіденційною і не була призначена для оприлюднення. Представники розвідки поділилися даними з депутатами Бундестагу на закритому засіданні Комітету з оборони за участю членів уряду.

Однак на початку квітня зміст доповіді з'явився в декількох ЗМІ. Також було оприлюднене радіоперехоплення путінських солдатів, які доводили скоєні ними воєнні злочини.

Зазначається, що розвідка і федеральний уряд не хотіли, щоб громадськість дізналася подробиці цього масового вбивства. Попри це, політики Бундестагу поширили їх через ЗМІ. Зараз політиків перевіряє прокуратура.

«Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо це», – зазначили в уряді.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці виявили тіло вбитого росіянами цивільного.

Раніше у Київській області в Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення мирних жителів, росіяни стратили пострілами в голову сімох осіб.