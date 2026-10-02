Дрони знову вдарили по Південному мосту в Києві, Волгоград під атакою: головне за ніч 2 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 жовтня 2026 року

Ніч на 2 жовтня відзначилася черговим ударом по Південному мосту в Києві та атакою на промислову інфраструктуру Волгограда. Путін заявив про «швидке» захоплення решти Донеччини, а Китай зупинив експорт пального. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 жовтня.

Київ атакували безпілотники: знову влучання в Південний міст

Вночі безпілотники знову влучили у Південний міст у Києві – це вже не перша атака на стратегічну переправу через Дніпро. Деталі пошкоджень і наслідки уточнюються.

Під час другої атаки на міст за добу було пошкоджено мостову опору фото: соцмережі

Волгоград атакували безпілотники: під ударом промислова інфраструктура

Дрони атакували Волгоград – під удар потрапила промислова інфраструктура міста. Волгоград є одним із ключових промислових центрів Росії з розвиненим хімічним і металургійним виробництвом. Деталі атаки уточнюються.

Путін заявив про «швидке» захоплення решти Донеччини

Путін заявив, що Росія нібито найближчим часом захопить рештки Донецької області.

фото: Getty Images

Китай зупинив експорт пального: світові ціни можуть зрости

Пекін зупинив експорт пального – рішення може спричинити зростання цін на паливо у світі на тлі вже наявного дефіциту через закриття Ормузької протоки.

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