Дрони знову вдарили по Південному мосту в Києві, Волгоград під атакою: головне за ніч 2 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 жовтня 2026 року
Ніч на 2 жовтня відзначилася черговим ударом по Південному мосту в Києві та атакою на промислову інфраструктуру Волгограда. Путін заявив про «швидке» захоплення решти Донеччини, а Китай зупинив експорт пального. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 жовтня.
Київ атакували безпілотники: знову влучання в Південний міст
Вночі безпілотники знову влучили у Південний міст у Києві – це вже не перша атака на стратегічну переправу через Дніпро. Деталі пошкоджень і наслідки уточнюються.
Волгоград атакували безпілотники: під ударом промислова інфраструктура
Дрони атакували Волгоград – під удар потрапила промислова інфраструктура міста. Волгоград є одним із ключових промислових центрів Росії з розвиненим хімічним і металургійним виробництвом. Деталі атаки уточнюються.
Путін заявив про «швидке» захоплення решти Донеччини
Путін заявив, що Росія нібито найближчим часом захопить рештки Донецької області.
Китай зупинив експорт пального: світові ціни можуть зрости
Пекін зупинив експорт пального – рішення може спричинити зростання цін на паливо у світі на тлі вже наявного дефіциту через закриття Ормузької протоки.
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