Пропаганда РФ вигадала «дружбу» з Китаєм. Експерти пояснили, що тут не так

Андрій Діхтяренко розповів про те, як Росія використовує Китай у пропаганді щодо окупованих територій

Окупаційні медіа регулярно пишуть про зв’язки з Пекіном, навіть коли конкретних приводів для цього немає. Водночас офіційна позиція Китаю щодо територіальної цілісності України не змінилася

Російська пропаганда використовує тему співпраці з Китаєм, щоб створювати враження, ніби окуповані території України мають міжнародну підтримку. Водночас офіційний Пекін не визнає захоплені українські території частиною РФ. Про це у коментарі «Главкому» розповів медіаексперт Андрій Діхтяренко під час презентації дослідження «Реальної газети» про китайські наративи щодо окупованих територій України.

За словами експерта, позиція офіційних китайських медіа та Міністерства закордонних справ КНР щодо територіальної цілісності України від початку повномасштабного вторгнення не змінилася.

«Вони ще на початку 2022 року підкреслювали, що не вважають території, анексовані Росією, частиною Росії. Вони виступають за цілісність України. І ця позиція зберігається всі ці роки», – сказав Діхтяренко.

Водночас, за його словами, проросійські наративи поширюються в комерційних китайських медіа та соціальних мережах. Експерт зазначив, що навіть офіційні китайські видання часто беруть інформацію про окуповані території та бойові дії з російських медіа, тоді як українські погляди з’являються значно рідше.

Діхтяренко також звернув увагу на регулярні згадки Китаю в окупаційних медіа. Зокрема, за його спостереженнями, на сайті так званого «Луганського інформаційного центру» можуть публікувати кілька повідомлень про Китай на місяць навіть без конкретного інформаційного приводу.

«Вони намагаються постійно імітувати постійні зв’язки Росії й окупованих територій з Китаєм, яких дуже часто немає. Це частина великої пропагандистської роботи, на нашу думку, і їй треба протидіяти», – наголосив медіаексперт.

Він додав, що російська пропаганда намагається створити враження тісної співпраці з Китаєм, щоб переконати жителів окупованих територій, що Росія та захоплені нею регіони не залишилися без міжнародних партнерів.

Нагадаємо, китайські компанії постачають промислове обладнання на тимчасово окуповані території України, зокрема для вугільної промисловості та видобутку щебеню.

Російська пропаганда обіцяє, що китайські інвестори нібито відновлять промисловість на тимчасово окупованих територіях України та створять там робочі місця.