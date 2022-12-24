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До 11 років за ґратами засуджено російських військових, які катували учасників АТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
До 11 років за ґратами засуджено російських військових, які катували учасників АТО
Усі четверо засуджених повністю визнали провину та розкаялися
фото: Офіс генерального прокурора

Окупанти надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову

Прокурори у суді довели, що на початку вересня 2022 року під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. Про це інформує Офіс генерального прокурора. 

Українських військових окупанти піддавали тортурам. Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках. 

До 11 років за ґратами засуджено російських військових, які катували учасників АТО фото 1

Після катувань та тортур російські солдати відпустили потерпілих.

Усі четверо повністю визнали провину та розкаялися.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд їх винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та засудив до 11 років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації «ДНР», який воював проти України. 

Теги: окупанти прокурор харчування

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