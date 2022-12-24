До 11 років за ґратами засуджено російських військових, які катували учасників АТО

Окупанти надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову

Прокурори у суді довели, що на початку вересня 2022 року під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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Українських військових окупанти піддавали тортурам. Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Після катувань та тортур російські солдати відпустили потерпілих.

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Усі четверо повністю визнали провину та розкаялися.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд їх винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та засудив до 11 років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації «ДНР», який воював проти України.