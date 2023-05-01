До Бердянська прибули сотні завербованих «Вагнером» в’язнів

Поповнення за рахунок ув’язнених очікується в районі Луганська

Росія й надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, нещодавно зафіксовано прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК «Вагнер», до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.

Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. «Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі», - інформує Генштаб.

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Крім того, окупаційним керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.

Раніше повідомлялося, що з російських колоній з початку повномасштабного вторгнення у 35 регіонах зникли 17 тисяч ув’язнених. Ні Федеральна служба виконання покарань Росії (ФСВП), ні ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, ні міністерство оборони РФ не публікували офіційні дані про кількість завербованих на війну ув'язнених.

До слова, лише за один день у Бахмуті було знищено сотню «вагнерівців».