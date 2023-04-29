Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії

Пригожин погрожує відступити від Бахмута, якщо не отримає боєприпаси

Куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії.

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В інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову він заявив, що написав листа Шойгу та вказав: якщо в строк до 28 квітня (тобто до вчорашнього дня) не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті і оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ (який, за його прогнозом, почнеться не пізніше 15 травня) може призвести до катастрофічних наслідків для Росії.

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В інтерв'ю Пригожин дуже погано відгукувався як про російське командування, так і про російську армію в цілому («треба забути слово «ВДВ щось робить у Бахмуті»).

Пригожин також неодноразово лаяв Шойгу за недавнє звільнення заступника міністра оборони Михайла Мізинцева, з яким куратор ПВК, за його словами, мав добрі стосунки.

Мізинцев займався питаннями постачання та забезпечення російських військ – сфера, в якій освоюються зараз грандіозні гроші.

Нагадаємо, найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

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До слова, напередодні Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.