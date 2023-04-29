Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії
Протистояння Пригожина та Шойгу триває
фото з відкритих джерел

Пригожин погрожує відступити від Бахмута, якщо не отримає боєприпаси

Куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії.

В інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову він заявив, що написав листа Шойгу та вказав: якщо в строк до 28 квітня (тобто до вчорашнього дня) не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті і оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ (який, за його прогнозом, почнеться не пізніше 15 травня) може призвести до катастрофічних наслідків для Росії.

В інтерв'ю Пригожин дуже погано відгукувався як про російське командування, так і про російську армію в цілому («треба забути слово «ВДВ щось робить у Бахмуті»).

Пригожин також неодноразово лаяв Шойгу за недавнє звільнення заступника міністра оборони Михайла Мізинцева, з яким куратор ПВК, за його словами, мав добрі стосунки.

Мізинцев займався питаннями постачання та забезпечення російських військ – сфера, в якій освоюються зараз грандіозні гроші.

Нагадаємо, найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

До слова, напередодні Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків

Читайте також: Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Теги: Бахмут фронт звільнення гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Пригожин відновив прихильність Кремля
Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
25 квiтня, 06:38
Пригожин звинувачує посадовців у зраді
«Прогноз у нас апокаліптичний»: Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії
27 квiтня, 09:03
Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б
«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці
27 квiтня, 09:38

Соціум

Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії
Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії
Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
Можуть бути «троянські коні». Посол України в Аргентині прокоментував скандал з російськими «біженцями»
Можуть бути «троянські коні». Посол України в Аргентині прокоментував скандал з російськими «біженцями»
Військові паради на 9 травня скасовано ще у двох російських містах
Військові паради на 9 травня скасовано ще у двох російських містах
Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, – Reuters
Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
32K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
9630
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
7736
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
4126
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
4002
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Новини

Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Сьогодні, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Сьогодні, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Сьогодні, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Сьогодні, 02:29
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту