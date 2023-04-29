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Вагнерівець, тікаючи від ЗСУ, загубив штани та спіднє: кумедне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вагнерівець, тікаючи від ЗСУ, загубив штани та спіднє: кумедне відео
Окупант змушений був рятуватися без штанів
фото: скріншот із відео

У окоп росіян влучив снаряд

Підрозділ 92-ої бригади Code 9.2 влучив у траншею, де ховалися вагнерівці. Відео у своєму Telegram-каналі оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Після влучання із окопу вискочив військовий та почав бігти. На ньому не було штанів, та й спіднє бідолаха теж загубив.

«Щойно поспілкувався з командиром 92-ої бригади. Він каже, це особисте привітання від бригади господарю «вагнерівців» Пригожину: «Ось так всі ви будете бігти, випадаючи зі штанів», – написав Цаплієнко.

Нагадаємо, найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

До слова, напередодні Пригожин заявив, що підконтрольна йому приватна військова компанія «Вагнер» більше не братиме в полон українських вояків.

Раніше два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків

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Теги: полон Telegram журналіст втрати відео

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