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У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених
фото: TACC

Найбільше ув'язнених зникли в Самарській, Челябінській і Кіровській областях, а також у Татарстані

З російських колоній з початку повномасштабного вторгнення у 35 регіонах зникли 17 тисяч ув’язнених. Про це повідомляє «Медіазона». 

Зазначається, що ні Федеральна служба виконання покарань Росії (ФСВП), ні ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, ні міністерство оборони РФ не публікували офіційні дані про кількість завербованих на війну ув'язнених. Масштаби вербування можна було оцінити за статистикою тюремного населення, але ФСВП на певний час перестала її публікувати, а в січні 2023-го і зовсім відзвітувала, що воно більше не скорочується.

«Найбільше ув'язнених «зникли» в Самарській (2723), Челябінській (1574) і Кіровській областях (1153), а також у Татарстані (1040). Ув'язнені в кількох регіонах навели свої дані про вербування в колоніях - так, у Тульській області вони підтверджують статистику ФСВП про тюремне населення, а дані відомства в Красноярському краї та Ярославській області виявилися нижчими. Сумарно на початок 2023 року в цих 35 регіонах стало на 17 тисяч ув'язнених менше (це більше ніж половина від скорочення за рік загалом по країні)», – йдеться в повідомленні.

У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених фото 1

Крім того, журналісти зазначають, що невідомо, із чим пов'язаний великий приріст кількості ув'язнених у Смоленській області та окупованому Криму: будь-яких новин про нові побудовані тут колонії не було.

Співрозмовник в одній із колоній у Тульській області розповів журналістам, що з колоній в усій області завербувалися на фронт приблизно тисяча осіб: цю цифру, за його словами, назвали ув'язненим співробітники ФСВП. Це підтверджується і статистикою: на початок 2022 року в колоніях Тульської області утримували 6,4 тисячі осіб, а на початок 2023 року – 5,5 тисячі (на 875 менше).

Водночас у кількох регіонах цифри, опубліковані ФСВП, не сходяться з розповідями ув'язнених.

Нагадаємо, триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: в'язниця війна росія

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