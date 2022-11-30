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Бій із ЗСУ стає єдиним у житті мобілізованого рашиста – статистика експерта

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бій із ЗСУ стає єдиним у житті мобілізованого рашиста – статистика експерта
Росія закидає дуже багато гарматного м'яса на фронт
фото з відкритих джерел

Росіяни здобувають якісь мінімальні перемоги лише за рахунок кількості

Мобілізований росіянин у середньому живе лише одну атаку на позиції Збройних сил України. Таку заяву зробив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, пише znaj.ua.

Вже десятий місяць російські командири воюють так само, як і під час Другої світової війни, бо інакше діяти не вміють. Це і є їхньою головною помилкою.

Росіяни здобувають якісь мінімальні перемоги лише за рахунок кількості. Вони закидають дуже багато гарматного м'яса на фронт, які довго там не затримуються. Через значні втрати професійний рівень підрозділів окупантів значно впав.

Моральний стан росіян з кожним днем ​​стає лише гіршим, тому що їх з кожним днем ​​стає меншим.

«Статистика показує, що мобілізовані росіяни (в середньому – «Главком») живуть одну атаку, а командири – дві атаки. Тобто на краще нічого змінюється, традиції Червоної армії часів Другої світової нікуди не поділися, вони не вміють діяти інакше», – каже експерт.

У Росії практично не залишилося добре навчених офіцерів, які б змогли привести їх хоч до якоїсь перемоги. Нині вони навіть намагаються закликати старших лейтенантів запасу, які давно вже закінчили військову кафедру, проте це не допоможе їм вирішити проблему.

«Навіть маючи спеціальні знання, які можуть бути «освіжені» – це не означає, що вони одномоментно стають на один рівень зі своїм візаві з ЗСУ, який практикується на полі бою вісім років поспіль. Це різного обсягу фігури. Втрати командирів рот та батальйонів говорять про те, що ця категорія спочатку погано уявляла собі сучасну військову битву», – підсумував аналітик.

Нагадаємо, російські мобілізовані з Серпухова (Московська область) влаштували бунт і заявили, що їх кинули у гарячу точку на фронт без озброєння та підготовки. 

Як повідомлялося, Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. 

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Теги: росія ЗСУ війна мобілізація Україна

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