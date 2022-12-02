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Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти швидко помирають в Україні
Мобілізовані рашисти не мають досвіду ведення бойових дій
фото з відкритих джерел

Після двотижневої підготовки на полігоні мобілізовані можуть тільки сидіти в окопі і стріляти по сторонах, або йти напролом, поки їх не вбили

За словами Арестовича, на полі бою мобізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські мобілізовані – малоефективні і «нічого не можуть взяти». Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

«Мобілізовані не здатні нічого взяти (населені пункти – «Главком»). Це дуже складне військове завдання, яке вони не можуть вирішити. Вони вміють виконувати лише дуже прості завдання. Вони можуть або йти у наступ прямо у лоб, або прямо в лоб оборони. Для того, аби батальйон із 400 осіб міг виконувати на полі бою прості двоходівки, потрібно дуже посилено готувати чотири місяці», – каже радник Офісу президента.

За його словами, після двотижневої підготовки на полігоні мобілізовані можуть тільки сидіти в окопі і стріляти по сторонах або йти напролом, поки їх не вбили.

«Коли група спецназу вважається боєздатною за натівськими стандартами? Після 4-х років спільного виконання завдань. Чотири роки вони навчаються разом, діють разом, беруть участь у місіях і лише після цього вони вважаються злагодженою групою», – зауважив Арестович.

Радник ОП продовжив, що на полі бою мобізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.

«У стресовій ситуації вони не можуть зрозуміти, де їхній товариш, а де ворог. Вони не можуть елементарного, не можуть зайняти позиції. Тоді їхня психіка розкладається на молекули, бо вони розуміють, що нічого не вміють. Російське керівництво масово забиває фронт ними. Їм більше нічого не треба», – підсумував він.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

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Теги: Олексій Арестович росія Україна мобілізація війна

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