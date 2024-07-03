До знищення корабля «Серпухов» причетний росіянин

Через пожежу всередині ракетного корабля було повністю знищено його засоби зв’язку та автоматизації

Військовослужбовець Балтійського флоту РФ здійснив диверсію на судні та перейшов на бік України

У квітні Головне управління розвідки провело операцію проти російського малого ракетного корабля «Серпухов». Зокрема, його зсередини знищив росіянин, який перейшов на бік України, повідомили представники розвідки та Легіону «Свобода Росії».

Як зазначив легіон, у 2023 році на зв’язок із ними через проєкт ГУР «Хочу жить» вийшов чинний тоді військовий РФ на псевдо Гога. Він, будучи військовим Балтійського флоту РФ, мав допуск до держтаємниці.

Військовий РФ на псевдо Гога (у панамі), який допоміг знищити корабель окупантів фото: Telegram/Легіон «Свобода Росії»

Як передає «Радіо Свобода», Гога підпалив зсередини один із найсучасніших ракетних катерів російського флоту та викрав таємні документи.

«Протягом тривалого часу, із загрозою для власного життя він надавав Легіону важливу інформацію. Після того як перебування на кораблі та подальша робота на користь сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації», – розповіли у Легіоні.

Разом із таємними документами Гогу з території РФ вивели українські спецслужбовці.

Нагадаємо, у Калінінградській області в місті Балтійськ внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «Серпухов».

Як повідомила розвідка, через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Так, відновлення боєздатності «Серпухова» потребуватиме тривалого часу.

Раніше повідомлялося, що у російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання «Катерина Велика» проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався «гордістю» в РФ. Інцидент стався, коли судно перебувало на ремонтному заводі, куди прибуло для планового обслуговування. У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована. Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.