Пожежа на російському кораблі «Серпухов». Розвідка повідомила деталі (відео)

Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації

У Калінінградській області в місті Балтійськ внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель «Серпухов». Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як повідомила розвідка, через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Так, відновлення боєздатності «Серпухова» потребуватиме тривалого часу.

Нагадаємо, пожежа на борту «Серпухова» сталася 7 квітня. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» (є п'ятим кораблем серії), який спустили на воду ще у 2015 році.

Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі «Балтійськ» в Калінінградській області РФ.

Раніше повідомлялося, що у російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання «Катерина Велика» проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався «гордістю» в РФ. Інцидент стався, коли судно перебувало на ремонтному заводі, куди прибуло для планового обслуговування. У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована. Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.

За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть».

До слова, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.