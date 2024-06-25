Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму

ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року

Маргарита Сокоренко: «Це рішення унікальне – ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці»

Сьогодні, 25 червня, Європейського суду справ людини оголосив рішення у першій міждержавній справі в ЄСПЛ «Україна проти Росії (щодо Криму)». Про це повідомила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року. «У січні 2021 рішенням щодо прийнятності у Кримській справ ми (ЄСПЛ, який виніс рішення, та Уряд України, який постійно доводив всі факти захоплення Криму та порушень прав людини) знесли версію Росії щодо «волевиявлення» та «законного приєднання Криму до складу РФ». Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються!

Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь», – наголосила Сокоренко.

ЄСПЛ встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:

Зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку за статтею 2 Конвенції;

Жорстокого поводження та незаконних затримань за статтями 3 та 5 Конвенції;

Незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону, за статтею 6;

Примусової зміни українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;

Систематичних масових обшуків в порушення статті 8;

Примусове переміщення на територію рф засуджених в порушення статті 8;

Нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку в порушення статті 9;

Закриття неросійских медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів в порушення статті 10;

Заборона мирних зібрань та протестів та напади і переслідування їх організаторів в порушення статті 11 Конвенції;

Експропріація приватного майна в порушення статті 1 Першого протоколу;

Закриття українських та кримськотатарських класів в супереч статті 2 Першого протоколу;

порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;

Дискримінація кримських татар

Порушення прав політичних в’язні, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території РФ.

«Це рішення унікальне – ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства). Деталі згодом", –додала Сокоренко.

Нагадаємо, у коментарі «Главкому» ексзаступник Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що низка обмежень прав та свобод людини, про які Україна сповістила Раду Європи, вже виписана в чинному законі про воєнний стан.