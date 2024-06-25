Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму
ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року
фото: з відкритих джерел

Маргарита Сокоренко: «Це рішення унікальне – ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці» 

Сьогодні, 25 червня, Європейського суду справ людини оголосив рішення у першій міждержавній справі в ЄСПЛ «Україна проти Росії (щодо Криму)». Про це повідомила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року. «У січні 2021 рішенням щодо прийнятності у Кримській справ ми (ЄСПЛ, який виніс рішення, та Уряд України, який постійно доводив всі факти захоплення Криму та порушень прав людини) знесли версію Росії щодо «волевиявлення» та «законного приєднання Криму до складу РФ». Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються!

Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь», – наголосила Сокоренко.

ЄСПЛ встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:

  • Зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку за статтею 2 Конвенції;
  • Жорстокого поводження та незаконних затримань за статтями 3 та 5 Конвенції;
  • Незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону, за статтею 6;
  • Примусової зміни українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;
  • Систематичних масових обшуків в порушення статті 8;
  • Примусове переміщення на територію рф засуджених в порушення статті 8;
  • Нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку в порушення статті 9;
  • Закриття неросійских медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів в порушення статті 10;
  • Заборона мирних зібрань та протестів та напади і переслідування їх організаторів в порушення статті 11 Конвенції;
  • Експропріація приватного майна в порушення статті 1 Першого протоколу;
  • Закриття українських та кримськотатарських класів в супереч статті 2 Першого протоколу;
  • порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
  • Дискримінація кримських татар
  • Порушення прав політичних в’язні,  неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території РФ.

«Це рішення унікальне – ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства). Деталі згодом", –додала Сокоренко.

Нагадаємо, у коментарі «Главкому» ексзаступник Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що низка обмежень прав та свобод людини, про які Україна сповістила Раду Європи, вже виписана в чинному законі про воєнний стан.

Читайте також: Україна відмовляється від обов’язків перед Європою? Що криється за документом про обмеження прав
Теги: Крим війна ЄСПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
27 травня, 21:00
31 травня відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних
Повернуто 75 людей з російського полону: деталі від омбудсмана
31 травня, 22:19
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
7 червня, 05:20
У Криму лунали вибухи. Окупаційна влада прокоментувала
У Криму лунали вибухи. Окупаційна влада прокоментувала
8 червня, 03:55
Міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини
На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці
10 червня, 22:31
Двостороння безпекова угода між Києвом та Вашингтоном передбачає розміщення американських F-16 на території України
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
19 червня, 15:14
Голова Чечні Рамзан Кадиров та керівник Російського університету спецназу Байбетар Вайханов
Підготував 40 тис. найманців: СБУ оголосила підозру голові університету спецназу ім. Путіна
Вчора, 17:04
Шольц пов’язав падіння популярності керівної коаліції з підтримкою України
Шольц заявив, що підтримка України коштувала популярності його партії
Вчора, 08:53
За словами інсайдера редакції, цінність Іонафана полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися у неволі в Росії
Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну
Сьогодні, 13:15

Політика

Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму
Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму
Справа Тищенка: cтало відомо, коли суд обиратиме запобіжний захід
Справа Тищенка: cтало відомо, коли суд обиратиме запобіжний захід
Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба
Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
На 10 років продовжено санкції проти Фірташа і Фукса
На 10 років продовжено санкції проти Фірташа і Фукса
Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів
Хто фінансує партію «Удар» під час війни: список донорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
7624
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
4831
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4273
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
4066
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 червня

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua