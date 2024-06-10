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Російський корабель «Адмірал Левченко» загорівся у Баренцовому морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський корабель «Адмірал Левченко» загорівся у Баренцовому морі
Дмитро Плетенчук зазначає, що корабель «Адмірал Левченко» мав екіпажу кілька сотень
фото: Дмитро Плетенчук

Одна з установок корабля запалала

У Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану загорівся російський протичовновий корабель Росії «Адмірал Левченко». Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Так буває, коли «свєрхдєржава» отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала», – йдеться у повідомленні.

За словами Плетенчука, екіпаж налічував кілька сотень.

Нагадаємо, що 6 червня спецпідрозділ дев’ятого департаменту Головного управління розвідки завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 «Сатурн» або «Протей». Як пояснили розвідники, атакувати корабель окупантів вдалося поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

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Теги: росія росіяни море корабель флот флот РФ

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