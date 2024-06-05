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Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, представників яких професій найбільше бракує на фронті
В останні роки дуже багато медичних працівників не мали військової кафедри й відповідно не мають звання
фото з відкритих джерел

Для тих хто має вищу освіту передбачений достатньо прискорений та простий процес для того, щоб стати офіцером

На фронті є велика потреба у військових медика, і для їх набору через рекрутингові центри передбачена окрема програма, що дозволяє особам з медичною освітою швидко стати військовими лікарями з офіцерськими званнями. Про це повідомив  уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі УНН.

«Потреба велика, окрема програма для них передбачена. Мета яка – якщо людина має медичну освіту, то передбачені певні механізми, це доведено до всіх рекрутерів, що якщо ти медик, то в першу чергу тобі пропонується і в тебе всі шанси потрапити на посаду яка передбачає медичні знання, тобто бути медиком, але вже військовим», – йдеться у повідомленні.

За словами представника Міноборони, для тих хто має вищу освіту передбачений достатньо прискорений та простий процес для того, щоб стати офіцером.

«Для тих хто має вищу освіту ще передбачений достатньо прискорений та простий процес поєднання онлайн-офлайн, щоб ти ще став офіцером. Тобто цивільна людина з вищою медичною освітою – лікар фактично, може швидко протягом півтора місяця стати офіцером, лікарем військовим із зовсім іншими повноваженнями і функціональними обов’язками, але він так само буде лікарем, лікувати людей, але вже військових», – розповів Бежевець.

Бежевець пояснив, що склалося так, що останні роки дуже багато медичних працівників не мали військової кафедри й відповідно не мають звання. Відповідно вони не мажуть обіймати посади лікарські й максимально, що їм «світить» – це санітар-стрілець, але все змінилося і зараз можна отримати дуже спрощено звання.

Раніше повідомлялося, що Міноборони запроваджує гнучку процедуру отримання офіцерського звання для медиків.

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Теги: Міноборони війна парамедики

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