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Росія посилила розвідку дронами, вишукує енергетичні об'єкти – Повітряні сили

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія посилила розвідку дронами, вишукує енергетичні об'єкти – Повітряні сили
Російські загарбники усе частіше проводять розвідку дронами
фото ілюстративне

Ілля Євлаш: «Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості»

Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості», – зазначив речник.

Євлаш зазначив, що російські загарбники намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні. Після цього росіяни намагаються уразити їх балістичними ракетами чи керованими авіаційними.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу на півдні та сході України сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів. Серед них два ударні типу «Ланцет», а також розвідувальні Zala, SuperCam та «Орлан-10».

Тип ще одного розвідувального безпілотника, який знищили українські захисники, уточнюється.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року 
Теги: дрон розвідка ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

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