У Росії горіло судно «Катерина Велика», яке Путін особисто спускав на воду, є загиблі
Багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть»
У російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання «Катерина Велика» проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався «гордістю» в РФ. Про це повідомляє Telegram-канал російської Далекосхідної транспортної прокуратури.
У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована.
Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.
«Нині правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події», – додали в російській прокуратурі.
Що відомо про корабель «Катерина Велика»
За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть».
Воно будувалося на суднобудівному комплексі «Зірка», і було спроектоване для:
- необмеженого району плавання,
- перевезення вантажів до морських об'єктів;
- криголамних операцій;
- контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;
- супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідйомних платформ та інших великих об'єктів;
- перевезення контейнерів.
Порт приписки цього судна - Мурманськ.
«Катерина Велика» була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомлялося, 7 квітня, у російському Краснодарі спалахнули пожежі, які охопила два склади з матеріалами для взуття.
Пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї.
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