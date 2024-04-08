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У Росії горіло судно «Катерина Велика», яке Путін особисто спускав на воду, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії горіло судно «Катерина Велика», яке Путін особисто спускав на воду, є загиблі
фото ілюстративне

Багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть»

У російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання «Катерина Велика» проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався «гордістю» в РФ. Про це повідомляє Telegram-канал російської Далекосхідної транспортної прокуратури.

У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована.

Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.

«Нині правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події», – додали в російській прокуратурі.

Що відомо про корабель «Катерина Велика»
За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть».

У Росії горіло судно «Катерина Велика», яке Путін особисто спускав на воду, є загиблі фото 1

Воно будувалося на суднобудівному комплексі «Зірка», і було спроектоване для:

  • необмеженого району плавання,
  • перевезення вантажів до морських об'єктів;
  • криголамних операцій;
  • контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;
  • супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідйомних платформ та інших великих об'єктів;
  • перевезення контейнерів.

Порт приписки цього судна - Мурманськ.

«Катерина Велика» була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, 7 квітня, у російському Краснодарі спалахнули пожежі, які охопила два склади з матеріалами для взуття.

Пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї.

Теги: пожежа корабель

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