У Росії горіло судно «Катерина Велика», яке Путін особисто спускав на воду, є загиблі

Багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть»

У російському Примор'ї спалахнула пожежа на багатофункціональному судні постачання «Катерина Велика» проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель зійшов з верфі лише три роки тому, та вважався «гордістю» в РФ. Про це повідомляє Telegram-канал російської Далекосхідної транспортної прокуратури.

У відомстві заявили, що займання на кораблі у Центрі судноремонту «Дальзавод» сталося сьогодні вночі, і пожежа була ліквідована.

Зазначається, що внаслідок події загинула одна людина, ще три особи були доставлені до лікарні.

«Нині правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події», – додали в російській прокуратурі.

Що відомо про корабель «Катерина Велика»

За даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Катерина Велика» посиленого льодового класу Icebreaker 7 вважалося головним у серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії «Роснефть».

Воно будувалося на суднобудівному комплексі «Зірка», і було спроектоване для:

необмеженого району плавання,

перевезення вантажів до морських об'єктів;

криголамних операцій;

контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;

супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідйомних платформ та інших великих об'єктів;

перевезення контейнерів.

Порт приписки цього судна - Мурманськ.

«Катерина Велика» була спущена на воду у грудні 2020 року, подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, 7 квітня, у російському Краснодарі спалахнули пожежі, які охопила два склади з матеріалами для взуття.

Пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї.