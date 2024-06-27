У Миколаєві пролунали вибухи: деталі

Росія атакувала Миколаїв

Увечері 27 червня за межами міста Миколаїв прогриміли вибухи. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич.

«Прильот за межами міста. Лісосмуга. Можливо по розмінувальниках. Ні розуму, ні фантазії у русні», – написав Кім.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.