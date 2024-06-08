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500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій

Надія Карбунар
glavcom.ua
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500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій
Ворожі генерали намагаються реалізувати ключову політичну мету Путіна – повністю окупувати Донеччину
фото з відкритих джерел

Путінська армія не полишила планів створити так звану «санітарну зону» поблизу українсько-російського кордону

Поблизу українських кордонів та на окупованих територіях наразі продовжують перебувати близько 520-550 тис. особового складу путінської армії. Це вдвічі більше тієї кількості, яка в лютому 2022 року вдерлася до України, почавши повномасштабне вторгнення. Разом із тим, якість підготовки бойового складу російської армії значно погіршилася. На які сценарії варто очікувати найближчим часом – про це в коментарі для ТСН.ua розповіло поінформоване джерело в ГУР Міноборони України та військовий експерт Владислав Селезньов.

«Угруповання ворога вздовж кордонів України та на окупованих територіях перевищує 500 тисяч, – розповіли в Міністерстві оборони. – Алей йдеться про всіх разом – і про небойові частини, і частини забезпечення, інженерні війська, частини Росгвардії, частини та підрозділи ФСБ, які працюють в тилу для того, щоб «забезпечувати порядок» на окупованих територіях».

За словами співрозмовника ТСН.ua, час від часу ворог проводить ротації особового складу через втрати. «Але істотно ситуація не змінюється. У ворога залишаються окремі спецпідрозділи з високим рівнем підготовки. Але якщо порівнювати якість з тими, які були на початку повномасштабного вторгнення, то зараз вона значно нижче. Це стосується і сухопутної компоненти, і авіації, і багато іншого. Наприклад, у ворога зменшено термін підготовки пілотів, через що збільшується кількість аварійних ситуацій у російській авіації навіть не долітаючи до української території. Якість значно погіршилась, але окупанти ще забезпечують кількісну складову», – резюмують в українському Міністерстві оборони.

Ворога побільшало

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі зазначив, що близько трьох місяців тому кількість окупантів була нижчою.

«Буквально ще 2-3 місяці тому ГУР Міноборони заявляв, що на території нашої країни знаходяться 469 тис. російський окупантів», – каже Селезньов. Та додає: «Якщо до кількості у 469 тис. додати 50-тисячне угруповання на території Брянської, Курської та Белгородської областей, то ми виходимо майже на ту саму цифру. Плюс кількість росгвардійців. Фактично збільшення відбулося за рахунок того, що до бойових дій стали більш дотичними підрозділи російської армії, які діють на територіях Брянської, Курської та Белгородської областей».

За словами Селезньова, путінська армія не полишила планів створити так звану «санітарну зону» поблизу українсько-російського кордону.

«Чи достатньо цього угрупування, щоб реалізувати плани Путіна по створенню санітарної зони? Плани досить примарні. Чим більше у наших гармашів з’являється боєприпасів, тим більш примарними становляться будь-які плани ворожої армії. Зараз ми потроху починаємо вичищати від ворожої присутності зруйновану північну частину Вовчанська. Так само стабілізаційні заходи відбуваються східніше та західніше цього населеного пункту», – каже експерт.

До цього Селезньов додає, що ворожі генерали намагаються реалізувати ключову політичну мету Путіна – повністю окупувати Донеччину. Резюмуючи, Селезньов каже, що Україна протистоїть російській агресії завдяки мобілізації та новим партіям військової техніки та озброєння.

 

Нагадаємо, що українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті. 5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

До слова, днями Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зокрема, колаборант відстежував напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ.

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Теги: розвідка окупанти Міноборони армія Україна озброєння втрати ворог

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