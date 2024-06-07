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Зеленський у Франції розповів, чим небезпечне замороження війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський у Франції розповів, чим небезпечне замороження війни
Зеленський вистув перед Національними зборами Франції
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії – це дасть лише паузу перед новою війною»

Замороження війни буде лише паузою у бойових діях та не зупинить агресію Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції.

Зеленський висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну. Він зазначив, що Україні вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.  «Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий», – наголосив глави держави.

Президент наголосив, що тимчасова пауза у війні лише дасть ворогу наростити силу.

«Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін. Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії – це дасть лише паузу перед новою війною», – додав Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Зеленський бере участь у заходах, присвячених Дню Д - 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Читайте також: Річниця висадки союзників в Нормандії: ветеран намагався поцілувати руку Зеленському 

 

Теги: війна путін Європа Франція Володимир Зеленський Україна

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