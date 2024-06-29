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Напад Ізраїлю на «Хезболлу» може втягнути у війну РФ – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Напад Ізраїлю на «Хезболлу» може втягнути у війну РФ – ЗМІ
Вторгнення Ізраїлю в Ліван може зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією
фото з відкритих джерел

Путін розглядає можливість надання хуситам в Ємені протикорабельних балістичних крилатих ракет

США стурбовані тим, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією. У підсумку Москва буде втягнута в протистояння на Близькому Сході. Про це пише Middle East Eye.

Американська розвідка стверджує, що лідер Кремля Володимир Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти єменських хуситів крилатими ракетами. Зазначається, що переговори відбулися після грудневого візиту Путіна до Саудівської Аравії та ОАЕ, коли сторони домовилися «зняти напруженість» у регіоні.

«Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість надання хуситам в Ємені протикорабельних балістичних крилатих ракет», – повідомив виданню американський чиновник.

Водночас видання пише, що будь-яка спроба Росії надати зброю одному з членів так званої іранської осі опору, що бореться проти США та їхніх союзників, стала б поворотною.

Зазначається, що дані американської розвідки, яка стверджує, що Росія розглядає можливість посилення своєї підтримки так званої іранської «Вісі опору» викликає побоювання у США, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією.

Нагадаємо, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США.

Як повідомлялося, США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з «Хезболлою». 

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». 

Читайте також: Тисячі проіранських бойовиків готові долучитися до «Хезболли» у боротьбі з Ізраїлем
Теги: розвідка путін держава президент Єрусалим Беньямін Нетаньягу ХАМАС Ліван Москва переговори

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