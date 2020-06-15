Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення

Бойовики 15 разів обстріляли українські позиції

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник зранку і у вечірній час п’ять разів здійснив обстріли по наших оборонних укріпленнях поблизу Луганського, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе, а також двічі біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» по два рази опорні пункти українських захисників поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також зі станкових і ручних протитанкових гранатометів загарбники вели вогонь неподалік Мар’їнки, а по оборонцях Пісків задіяли снайперську зброю.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», - повідомили у штабі.

За даними розвідки, 14 червня українські воїни знищили одного російського найманця.

«Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», - додали військовослужбовці.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами, резюмували у штабі.

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