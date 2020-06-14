Окупований Донбас повністю залишився без українського зв’язку
На лініях Vodafone сталася аварія
З 14 червня окупований Донбас повністю залишився без українського мобільного зв’язку. Сьогодні оператор Vodafone Ukraine не працює й на території окремих районів Донецької області. Про це повідомили на гарячій лінії оператора.
Як повідомили на гарячій лінії, зв’язок в цих районах не працює через аварію на лінії. Водночас у Vodafone уточнили, що ремонтні роботи вже проводяться, однак строків вирішення проблеми поки що не називають. Інших деталей також поки немає.
Станом на 13:30 на номери Vodafone в окремих районах Донецької області неможливо додзвонитися.
Окупаційна «влада» з ранку заявила про відсутність зв’язку Vodafone в результаті пошкодження телекомунікаційної мережі. Також повідомлялося, що в причинах розбираються фахівці оператора.
Джерело: РБК-Україна