Окупований Донбас повністю залишився без українського зв’язку



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На номери Vodafone в окремих районах Донецької області неможливо додзвонитися

На лініях Vodafone сталася аварія

З 14 червня окупований Донбас повністю залишився без українського мобільного зв’язку. Сьогодні оператор Vodafone Ukraine не працює й на території окремих районів Донецької області. Про це повідомили на гарячій лінії оператора.

Як повідомили на гарячій лінії, зв’язок в цих районах не працює через аварію на лінії. Водночас у Vodafone уточнили, що ремонтні роботи вже проводяться, однак строків вирішення проблеми поки що не називають. Інших деталей також поки немає.

Станом на 13:30 на номери Vodafone в окремих районах Донецької області неможливо додзвонитися.

Окупаційна «влада» з ранку заявила про відсутність зв’язку Vodafone в результаті пошкодження телекомунікаційної мережі. Також повідомлялося, що в причинах розбираються фахівці оператора.

Нещодавно бойовики запустили фейк, що мобільний зв’язок оператора Vodafone Ukraine нібито спеціально відключила Україна, реагуючи на прийняття так званого «закону про російську мову». При цьому багато місцевих жителів взагалі нічого не знають про прийняття цього псевдозакону, і загалом вже звикли, що тут постійно щось відключають.

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Джерело: РБК-Україна