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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки

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    У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника - Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки
    У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника

    Від початку доби втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає

    З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів, втрат у лавах українських військових немає. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

    «Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, вказано, що по українських військовослужбовцях неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та два рази поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

    Також зазначається, що російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

    «Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських військовослужбовців загарбники припинили свою активність», – додали у штабі.

    На ділянках розведення №1, №2 та №3, як вказано, режим «Тиша» дотримувався.

    Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, зазначили у штабі.

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