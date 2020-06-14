Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки
Від початку доби втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає
З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів, втрат у лавах українських військових немає. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС.
«Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, вказано, що по українських військовослужбовцях неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та два рази поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.
Також зазначається, що російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.
«Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських військовослужбовців загарбники припинили свою активність», – додали у штабі.
На ділянках розведення №1, №2 та №3, як вказано, режим «Тиша» дотримувався.
Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, зазначили у штабі.