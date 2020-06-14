Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки



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У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника

Від початку доби втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів, втрат у лавах українських військових немає. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

«Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказано, що по українських військовослужбовцях неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та два рази поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Також зазначається, що російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

«Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських військовослужбовців загарбники припинили свою активність», – додали у штабі.

На ділянках розведення №1, №2 та №3, як вказано, режим «Тиша» дотримувався.

Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, зазначили у штабі.

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