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    Окупанти вирішили продати у Криму ще один відомий винний завод

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    Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня, торги пройдуть 26 січня - Окупанти вирішили продати у Криму ще один відомий винний завод
    Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня, торги пройдуть 26 січня

    Стартова ціна винного заводу «Коктебель» становить $1,36 млн

    В окупованому Криму виставили на продаж винний завод «Коктебель». Стартова ціна становить більше 100 млн російських рублів ($1,36 млн). Відповідні дані містяться на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

    Зазначається, що на продаж виставлено 73 об'єкта винзаводу в Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наніковому: їх вартість оцінено у майже 81 млн рублів.

    «Земельні ділянки оцінені ще в понад 17,35 млн рублів, рухоме майно ─ ще більше 2 млн. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня, торги пройдуть 26 січня», ─ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося у грудня минулого року, Україна готує санкції через продаж окупантами винзаводу «Масандра».

    Нагадаємо, у грудні минулого року винний завод «Масандру» продали компанії «Південний проєкт», яка є дочірньою фірмою банку «Росія». Цей банк та його основні публічні бенефіціари перебувають під міжнародними санкціями з березня 2014 року.

    Мінреінтеграції ініціюватиме проти причетних до продажу національні санкції, судове переслідування, зокрема в міжнародних судах та звертатиметься до міжнародних партнерів для посилення санкцій проти причетних.

    Після захоплення Криму «Масандру» окупаційна влада оголосила власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання Масандра», власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

    У жовтні 2020 року «депутати» окупованого Криму проголосували за «приватизацію» винзаводу до кінця 2020 року.

    Теги: Крим Росія окупанти санкції завод Україна майно влада
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