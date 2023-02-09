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Доларами встелене все ліжко: ДБР затримало на хабарі одного із керівників «Чорноморськ-порт»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доларами встелене все ліжко: ДБР затримало на хабарі одного із керівників «Чорноморськ-порт»
фото: пресслужба ДБР

У фігуранта та осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, були проведені обшуки

Державне бюро розслідувань підтвердило затримання одного із керівників митного поста «Чорноморськ-порт» на вимаганні хабаря за експорт зерна. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Працівники ДБР затримали колишнього начальника митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці Державної митної служби України. Його було викрито на хабарництві», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що митник, який наразі обіймає посаду начальника відділу оформлення цього ж митного посту, вимагав 4 тисячі 100 доларів за безперешкодне переміщення через кордон вантажівок із зерновими культурами та отримання на них необхідних експортних сертифікатів EUR1.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші факти отримання хабарів та інших причетних до зокрема хабарництва на митниці. У фігуранта та осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, були проведені обшуки. Серед іншого було виявлено майже 100 тисяч доларів готівкою.

Планується повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше голова франції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про затримання колишнього начальника митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці Державної митної служби України.

Теги: експорт хабар кордон Давид Арахамія ДБР

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