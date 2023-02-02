Зашквар із яйцями для армії: ДБР затримало постачальників продуктів

Сума встановлених збитків державі від діяльності групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі Службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«У межах масштабного розслідування належного забезпечення військових всім необхідним ДБР постійно припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців. Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше «сховати кінці в воду» – продукти можна «списати», «з’їсти на папері» тощо», – зазначили ДБР.

Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» – начебто їх спожили солдати.

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«Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. ДБР викривало і викриватиме всі ці «хитромудрі» схеми та не дозволить наживатись на тих, хто сьогодні віддає свою кров за Батьківщину. Так, ДБР затримало чергову злочинну групу з п’ять осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів», – йдеться у повідомленні.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою. На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Згодом посадовець Міноборони, якого підозрюють у зв'язках з РФ, подав у відставку.