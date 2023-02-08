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ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Чиновник вимагав «винагороду» за безперешкодне вивезення продовольства по зерновому коридору
фото: Економічна правда (фото ілюстративне)

Чиновник збудував схему на експорті українського зерна

Працівники Державного бюро розслідувань затримали ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт». Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів. Про це повідомив голова франції «Слуга народу» Давид Арахамія в Telegram.

«Кілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста «Чорноморськ-порт», який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів», – написав він.

Арахамія підкреслив, що чиновник займався вимаганням хабара в той час, коли керівництво країни докладає зусиль до безперешкодної роботи «зернового коридору», бізнес бореться за валютну виручку, а військові стримують натиск окупантів.

«І тут з’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему.  І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів», – обурився депутат.

При цьому Арахамія не уточнив, чому затриманий є «колишнім начальником митного поста» – тому що його вже встигли звільнити після затримання, або тому що він виконував роль посередника для чинного посадовця. ДБР і Офіс генпрокурора про це затримання поки офіційно не повідомляли.

Також Давид Арахамія подякував керівництву ДБР за те, що тримає такі справи на контролі і висловив сподівання у майбутньому побачити результати.

Нагадаємо, що нещодавно ДБР ідентифікувало пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків. А на Одеській митниці було виявлено сотні прихованих від розмитнення контейнерів.

Раніше повідомлялося, що під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. 

 

Теги: митниця Давид Арахамія гелікоптер чиновник зерно експорт депутат

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