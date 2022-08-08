Ворог обстріляв некерованими ракетами Донеччину: є загиблі (фото)
Зруйновано та пошкоджено 34 житлових будинки
Російські загарбники продовжують нищити Донеччину. Протягом минулої доби рашисти обстріляли 26 населених пунктів. Про це повідомляє Нацполіція області.
«Поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах. Найбільше влучень прийшлося по Авдіївці – сім і Бахмуту – шість. Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.
Загарбники били по житловому сектору некерованими авіаційними ракетами, артилерією, РСЗВ «Град» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів – 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.
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