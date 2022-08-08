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Ворог обстріляв некерованими ракетами Донеччину: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв некерованими ракетами Донеччину: є загиблі (фото)
Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації
Нацполіція

Зруйновано та пошкоджено 34 житлових будинки 

Російські загарбники продовжують нищити Донеччину. Протягом минулої доби рашисти обстріляли 26 населених пунктів. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах. Найбільше влучень прийшлося по Авдіївці – сім і Бахмуту – шість. Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Загарбники били по житловому сектору некерованими авіаційними ракетами, артилерією, РСЗВ «Град» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів – 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Донеччина

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