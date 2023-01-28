СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися у держструктури

Зловмисники прибули з Луганщини на підконтрольну Києву територію, отримавши статус переселенців

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх «посадовців пенсійного фонду ЛНР» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ. У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.