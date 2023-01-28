СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися у держструктури
Зловмисники прибули з Луганщини на підконтрольну Києву територію, отримавши статус переселенців
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх «посадовців пенсійного фонду ЛНР» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.
Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ. У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Раніше повідомлялося, що російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
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