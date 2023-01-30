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Ракетний обстріл Харкова: перші кадри з місця (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ракетний обстріл Харкова: перші кадри з місця (відео)
стоп-кадр

Будинок, в який влучила ракета,  відключили від комунальних мереж, два поверхи непридатні для подальшої експлуатації

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в центрі Харкова. На місце подій журналістам каналу «Харьковские известия» вдалося поговорити з мером міста Ігором Тереховим.

За його словами, по будинку вдарила російська ракета С-300. Інформація про одну загиблу жінку та трьох постраждалих осіб підтверджується. «Це центральна частина Харкова. Люди вже відпочивали. Нічний час», - пояснює очільник міста.

З чотирьох поверхів будівлі два повністю розбиті. Найбільше постраждав останній – четвертий – поверх. Втім, і передостанній більше не може експлуатуватися. «Третій поверх теж у стані, в якому не можна жити», - наголошує Ігор Терехов.

Він повідомляє, що не тільки постраждалий підїзд, а й весь будинок довелося відключити від комунальних мереж. Відповідно, люди не мають газу, електрики, тепла та води. «Зараз будемо намагатися перемкнути теплопостачання, щоб у людей в інших під’їздах було тепло», - підкреслює мер міста.

Зберігаючи під час інтерв’ю спокій, він все ж радить ворогові звернутися до спеціалістів з питань здорового глузду. «Це до психіатра, бо це житловий будинок, жодних військових об’єктів немає», - каже він.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія вночі, 29 січня, ракетою С-300 обстріляла житловий будинок в Київському районі міста Харків. На місці російського терористичного удару спалахнула сильна пожежа.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49 29 січня. Після цього в місті почали лунати вибухи.

Теги: відео Ігор Терехов обстріл ракета Харків

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