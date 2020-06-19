У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
Жінка вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі
Фото: Київ оперативний
Лікарі госпіталізували жінку без свідомості
Сьогодні, 19 червня, на вул. Івана Мазепи у Печерському районі Києва (поблизу станції метро «Арсенальна») сталася надзвичайна ситуація.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна четвертого поверху.
Жінку госпіталізували без свідомості, дитина була в свідомості і сильно кричала від болю.
На місці працювали бригади швидкої допомоги і поліція.
Обставини трагедії з'ясовуються.
Як повідомлялося, нещодавно 78-річний чоловік вистрибнув з балкона своєї квартири, розташованої на останньому поверсі п’ятиповерхівки.