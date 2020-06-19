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    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)

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    Жінка вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі - У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
    Жінка вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі
    Фото: Київ оперативний

    Лікарі госпіталізували жінку без свідомості

    Сьогодні, 19 червня, на вул. Івана Мазепи у Печерському районі Києва (поблизу станції метро «Арсенальна») сталася надзвичайна ситуація.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Жінка з дитиною на руках вистрибнула з вікна четвертого поверху.

    Жінку госпіталізували без свідомості, дитина була в свідомості і сильно кричала від болю.

    На місці працювали бригади швидкої допомоги і поліція.

    Обставини трагедії з'ясовуються.

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    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)
    У центрі Києва жінка з дитиною вистрибнула з четвертого поверху (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно 78-річний чоловік вистрибнув з балкона своєї квартири, розташованої на останньому поверсі п’ятиповерхівки.

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