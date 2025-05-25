Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДСНС показала наслідки ворожого удару по Київщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Київщині

Внаслідок нічної масованої атаки у Київській області 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей

Вночі, 25 травня, від російського терору постраждала Київська область: 4 людини загинули, 16 постраждали, серед них 3 дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Внаслідок нічної масованої атаки 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей;

  • Обухівський район, село Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини;
  • Фастівський район, село Мархалівка – 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках;
  • Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку;
  • Білоцерківський район, село Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки;
  • У Білій Церкві уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих);
  • Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.
8 фото
На весь екран
Наслідки удару по Київській області
фото: ДСНС Київщини

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.

Теги: пожежа Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видніється пожежа на Київщині після атаки дронів
На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа, пошкоджені будинки
1 травня, 08:53
Середня вага одного екземпляру становила 25 грамів
Весняне зариблення. У Білоцерківське водосховище випущено 25 тис. рибин
30 квiтня, 12:04
Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Черкаси
Поліція показала перші хвилини після атаки дронів на Черкаси
4 травня, 15:37
Пожежа на загальній площі 80 квадратних метрів була ліквідовано о 07:58.
У Бортничах горів двоповерховий приватний будинок (фото)
6 травня, 13:38
Чорний дим видно з різних районів міста
У Набережних Челнах сталася сильна пожежа поблизу заводу «Камаз»
8 травня, 09:50
За попередніми даними, пожежа сталася під час проведення ремонтних робіт на об'єкті
На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа (відео)
21 травня, 14:05
У Єльці атаковано завод, який виробляє акумулятори для БпЛА
Дрони атакували хімічний завод у Єльці
23 травня, 03:58
Площа займання становила орієнтовно 300 м²
У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки
23 травня, 17:12
Пошкоджений будинок у Київській області
Через нічну російську атаку на Київщині є загиблі
Сьогодні, 05:31

Події в Україні

ДСНС показала наслідки ворожого удару по Київщині
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Київщині
Втрати ворога станом на 25 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені
На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені
РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
Конотоп пережив наймасованіший удар з часів Другої Світової – мер Семеніхін
Конотоп пережив наймасованіший удар з часів Другої Світової – мер Семеніхін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
106K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
85K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
78K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
56K
Захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua