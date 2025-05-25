ДСНС показала наслідки ворожого удару по Київщині

Внаслідок нічної масованої атаки у Київській області 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей

Вночі, 25 травня, від російського терору постраждала Київська область: 4 людини загинули, 16 постраждали, серед них 3 дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Внаслідок нічної масованої атаки 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей;

Обухівський район, село Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини;

Фастівський район, село Мархалівка – 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках;

Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку;

Білоцерківський район, село Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки;

У Білій Церкві уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих);

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

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Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС Київщини

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.