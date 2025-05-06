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У Бортничах горів двоповерховий приватний будинок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бортничах горів двоповерховий приватний будинок (фото)
Пожежа на загальній площі 80 квадратних метрів була ліквідовано о 07:58.
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Вогонь охопив двоповерховий приватний житловий будинок, металевий вагончик та одноповерхову прибудову

Сьогодні, 6 травня, сталася пожежа на вулиці Промисловій у мікрорайоні Бортничі Дарницького району столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 07:17. 

Пожежа сталася на вулиці Промисловій у мікрорайоні Бортничі
Пожежа сталася на вулиці Промисловій у мікрорайоні Бортничі
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронні органи
Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронні органи
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогонь охопив двоповерховий приватний житловий будинок, металевий вагончик та одноповерхову прибудову, яка використовувалася як гараж для автомобілів.

Пожежа на загальній площі 80 квадратних метрів була ліквідовано о 07:58.

Рятувальники ліквідували пожежу приватного житлового будинку та гаража
Рятувальники ліквідували пожежу приватного житлового будинку та гаража
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронні органи. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, на найбільшому ринку у Харкові – «Барабашово» – вранці 6 травня після удару російського «Шахеда» зайнялася пожежа. Вогонь охопив торговельні майданчики, а дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова. За інформацією ДСНС України у Харківській області, внаслідок російської атаки горіли магазини на території ринку на площі 500 кв м. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. 

Теги: Київ пожежа рятувальники гараж

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