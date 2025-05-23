У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки

До ліквідації пожежі було залучено сім одиниць техніки та 23 рятувальники

У Тернополі на вулиці Об’їзній виникла пожежа в торговельно-складських приміщеннях площею орієнтовно 300 м². Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС у Тернопільській області, передає «Главком».

«Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Як з’ясувалося, загорання виникло в торговельно-складських приміщеннях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації пожежі було залучено сім одиниць техніки та 23 рятувальники. Площа займання становила орієнтовно 300 м².

Нагадаємо, у Білій Церкві в середу, 21 травня сталася пожежа на території недіючої градирні для охолодження води Білоцерківської ТЕЦ. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум’я, яке швидко поширилося на технічні приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий телеканал «Крокус».

«Загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється», – повідомили у пресслужбі.

Густий чорний дим від пожежі було видно за десятки кілометрів фото: телеканал «Крокус»

На фото, які з'явилися в соцмережах, видно, як вогонь охопив градирню ТЕЦ. Густий чорний дим було видно за десятки кілометрів.