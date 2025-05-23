Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки
Площа займання становила орієнтовно 300 м²
фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL

До ліквідації пожежі було залучено сім одиниць техніки та 23 рятувальники

У Тернополі на вулиці Об’їзній виникла пожежа в торговельно-складських приміщеннях площею орієнтовно 300 м². Про це у фейсбуці повідомляє ДСНС у Тернопільській області, передає «Главком».

«Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Як з’ясувалося, загорання виникло в торговельно-складських приміщеннях», – йдеться у повідомленні.

У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки фото 1
фото: facebook.com/DSNSTERNOPIL

Зазначається, що до ліквідації пожежі було залучено сім одиниць техніки та 23 рятувальники. Площа займання становила орієнтовно 300 м².

Нагадаємо, у Білій Церкві в середу, 21 травня сталася пожежа на території недіючої градирні для охолодження води Білоцерківської ТЕЦ. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум’я, яке швидко поширилося на технічні приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий телеканал «Крокус». 

«Загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється», – повідомили у пресслужбі.  

Густий чорний дим від пожежі було видно за десятки кілометрів
Густий чорний дим від пожежі було видно за десятки кілометрів
фото: телеканал «Крокус»

На фото, які з'явилися в соцмережах, видно, як вогонь охопив градирню ТЕЦ. Густий чорний дим було видно за десятки кілометрів. 

Читайте також:

Теги: пожежа Тернопіль ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Єльці атаковано завод, який виробляє акумулятори для БпЛА
Дрони атакували хімічний завод у Єльці
Сьогодні, 03:58
На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано
У Башкортостані прогримів вибух на заводі: є значні руйнування та постраждалі
16 травня, 09:57
На місці працюють пожежники
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі спалахнула пожежа
16 травня, 07:59
Працівники ДСНС врятували птахів
На Чернігівщині надзвичайники врятували лелек, які потрапили в пастку (фото)
8 травня, 15:36
Чорний дим видно з різних районів міста
У Набережних Челнах сталася сильна пожежа поблизу заводу «Камаз»
8 травня, 09:50
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
6 травня, 04:27
У Ростовській області зайнялась пожежа
Вибухова ніч у Росії та Криму: де було гучно та які наслідки
3 травня, 05:35
Дніпро під атакою дронів
Ворог атакував Дніпро дронами: є жертва, виникли пожежі (відео)
29 квiтня, 23:39
Вибух міг статися через один із вантажних контейнерів у порту
Внаслідок потужного вибуху у порту в Ірані постраждало понад 700 людей
27 квiтня, 01:01

Події в Україні

Лубінець показав перші емоції повернених з полону: сльози і дзвінки додому
Лубінець показав перші емоції повернених з полону: сльози і дзвінки додому
У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
Перший день великого обміну: кого вдалося звільнити з російського полону
Перший день великого обміну: кого вдалося звільнити з російського полону
У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки
У Тернополі сталася масштабна пожежа: залучено сім одиниць техніки
Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб
Перший етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з полону РФ 390 осіб
Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку
Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
19K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
19K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
16K
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
8504
Народна артистка України Тіна Кароль відсвяткувала День незалежності Ізраїлю (фото)

Новини

В Україні повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 17 хвилин
Сьогодні, 15:55
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua