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Весняне зариблення. У Білоцерківське водосховище випущено 25 тис. рибин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Весняне зариблення. У Білоцерківське водосховище випущено 25 тис. рибин
Середня вага одного екземпляру становила 25 грамів
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Рибпатрульні закликають громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях їх вселення

Білоцерківське нижнє водосховище, що розташоване на річці Рось, поповнилось молоддю риби загальною вагою 1 тис кг. До водойми випустили 25 тисяч товстолобів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Повідомляється, що середня вага одного екземпляру становила 25 грамів. Зариблення здійснювалось коштом користувача спеціального товарного рибного господарства. Контролювали процес працівники Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Києві та області.

У столичному регіоні розпочався весняний сезон зариблень
У столичному регіоні розпочався весняний сезон зариблень
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Рибпатрульні закликають громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях їх вселення: якщо ви помітили браконьєрів, невідкладно повідомляйте на «гарячу лінію» – (099) 341-73-18.

Нагадаємо, правоохоронці Бучанщини задокументували факт незаконного вилову риби у селі Мощун. Під час проведення рибоохоронного рейду на річці Ірпінь в районі села Мощун Бучанського району Київської області було зафіксовано порушення правил любительського рибальства. Попередньо, сума нанесених рибалкою збитків державі склала близько 200 тис. грн.

Теги: екологія Київщина рибальство риба

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