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У Набережних Челнах сталася сильна пожежа поблизу заводу «Камаз»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Набережних Челнах сталася сильна пожежа поблизу заводу «Камаз»
Чорний дим видно з різних районів міста
фото з соцмереж

Камський автомобільний завод є найбільшим в Росії виробником вантажних та легкових автомобілів

Жителі Набережних Челнів стали свідками сильного задимлення. За попередньою інформацією, загоряння сталося в районі Камського автомобільного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Місце зазначають, що дим видно з різних районів міста. Офіційних коментарів місцевої влади про причини загоряння поки не було.

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Камський автомобільний завод – це найбільший в Росії виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Головні виробничі потужності КамАЗу розміщені в місті Набережні Челни.

Як повідомлялося, у Московській області Сили спротиву провели диверсію, внаслідок якої без зв'язку залишилася низка військових об'єктів окупантів. Зокрема, було знищено обладнання трансформаторної підстанції, що забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

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Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

До слова, Україна атакувала важливі підприємства російського військово-промислового комплексу та місця дислокації техніки армії РФ.

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Теги: росія пожежа

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