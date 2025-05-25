Конотоп пережив наймасованіший удар з часів Другої Світової – мер Семеніхін

На щастя, жертв та постраждалих немає

У ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

За інформацією Семеніхіна, жертв та постраждалих немає.

Раніше ми писали, що внаслідок російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, а ще одна людина загинула в Бучанському районі.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав:

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.