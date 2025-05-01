На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа

Видніється пожежа на Київщині після атаки дронів

Загроза ударних дронів для столичного регіону триває

У ніч на 1 травня ворожі дрони атакували Київ та область. У регіоні працювала ППО. Місцеві пабліки пишуть, що на Київщині зайнялась пожежа після російської атаки, передає «Главком».

Вибухи на Київщині почались близько 00:30, у Києві також було гучно. Стало відомо, що після атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа. Наразі невідомо що саме загорілось.

У місцевому чаті пишуть, що екстрені служби попрямували на місце події.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок.

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків.

У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.