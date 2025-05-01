Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа
Видніється пожежа на Київщині після атаки дронів
скриншот з відео

Загроза ударних дронів для столичного регіону триває

У ніч на 1 травня ворожі дрони атакували Київ та область. У регіоні працювала ППО. Місцеві пабліки пишуть, що на Київщині зайнялась пожежа після російської атаки, передає «Главком».

Вибухи на Київщині почались близько 00:30, у Києві також було гучно. Стало відомо, що після атаки дронів у Київській області спалахнула пожежа. Наразі невідомо що саме загорілось.

У місцевому чаті пишуть, що екстрені служби попрямували на місце події. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок.

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків.

У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Читайте також:

Теги: пожежа Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)
Сьогодні, 01:10
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
29 квiтня, 00:56
У місті почала роботу комісія, яка встановить обсяги збитків
Внаслідок ворожої атаки у Броварах загорівся готельно-ресторанний комплекс
23 квiтня, 08:59
Внаслідок події загинули троє людей і ще 11 отримали травми
У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
21 квiтня, 10:21
13 квітня, у Вербну неділю, під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи
Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах
14 квiтня, 08:23
Сили ППО збили 56 ворожих БпЛА
РФ вночі запустила по Україні майже 90 дронів: постраждали п’ять областей
12 квiтня, 10:20
Перші три родини з Макарова, Калинівки та Ситняків вже отримали ключі від новозбудованих осель та розпочали оформлення права власності
У Макарівській громаді збудовано нові оселі для тих, хто втратив житло через війну
11 квiтня, 11:48
На початку вторгнення селище Бородянка перебувало під окупацією армії Росії
100 тис. за метр. Скільки коштуватиме ремонт дороги, розбитої окупантами в Бородянці
4 квiтня, 11:43
Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу
У столиці вночі горів гуртожиток (фото)
2 квiтня, 12:14

Новини

На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа
На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина
Київ продовжить використовувати торби для поливу дерев: як вони працюють
Київ продовжить використовувати торби для поливу дерев: як вони працюють
Скільки коштів уже «влито» у відбудову «Охматдиту»? МОЗ озвучив суми
Скільки коштів уже «влито» у відбудову «Охматдиту»? МОЗ озвучив суми
Кличко зустрівся у Валенсії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Кличко зустрівся у Валенсії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
244K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
82K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua