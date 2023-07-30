Поступово війна повертається на територію Росії – Зеленський

Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою, заявив президент

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 30 липня, працював на Івано-Франківщині, звідки й записав своє традиційне звернення. Глава держави розповів, що саме робив на Прикарпатті та подякував воїнам на фронті.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

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Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу.

І дякую вам за шеврони, хлопці!

Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя.

Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники сил оборони й безпеки. Партнери України, які співпрацюють із Конгресом. Була дуже змістовна розмова.

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Перше – це енергетика, підготовка до зими.

Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана «спеціальна воєнна операція», яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес.

Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об’єктах. Сьогодні ми обговорили з громадами поточний стан підготовки всіх можливих сценаріїв.

Обговорили й питання термінової відбудови, зокрема й енергетики, різних систем забезпечення життя у громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони Заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз – влітку й у вересні – була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року.

Бюджетні питання – обговорили. Із цільовими субвенціями з державного бюджету – обсяг, якого недостатньо, – урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою з позабюджетними ресурсами.

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Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботоферми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень і реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави й людей. Упевнений, всі на місцях це почули. Укриття й фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців – на все це є ресурси в місцевої влади.

Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до розв’язання соціальних питань. Допомога переселенцям, сім’ям воїнів, медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцнішою.

Я дякую місцевій владі і на Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, а особливо оборонний продукт, – це наближення нашої перемоги.

І ще кілька речей.

Представили громадам нашу роботу щодо Формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики, і є частина, у якій можуть допомогти.

Зокрема, із тим, щоб у народних депутатів України був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути ухвалені всі закони, які потрібні для відкриття переговорів із Євросоюзом. І якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно – він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні.

І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Марʼїнка, і також, звісно, південні напрямки…

5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окрема механізовані бригади, дуже, дуже сильні… Морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної «Сімдесятдевʼятки», 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці, воїни!

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А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ «Артан» та 9-й департамент ГУР – дякую вам!

Слава всім, хто б’ється заради України! Дякую тобі, Франківську, за цей день! Слава Україні!»

Нагадаємо, під час робочої поїздки в Івано-Франківську область президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці.

Також у суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських спецпризначенців на Бахмутському напрямку та привітав бійців Сил спеціальних операцій (ССО) з їхнім професійним днем.