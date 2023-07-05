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Ціни на електрику в ЄС досягли мінімума через одну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціни на електрику в ЄС досягли мінімума через одну причину
ЄС переходить на використання сонячних батарей
фото з відкритих джерел

Bloomberg: ціни на електрику в ЄС впали через сонячні батареї

Європа намагається будувати більше дешевих сонячних електростанцій, щоб скоротити попит на викопне паливо.  Про це пише Bloomberg з посиланням на дані біржі Epex Spot SE, яка працює у кількох країнах регіону.

Ціни на електрику в Європі під час торгів 4 липня впали нижче за нуль через високу продуктивність сонячних електростанцій. Наприклад, у Німеччині, яка є найбільшим ринком електроенергії в Європі, ціни досягали негативних рівнів у період з 13:00 до 15:00 за місцевим часом. 5 липня падіння цін нижче нуля очікується на торгах у Німеччині, Данії та Нідерландах.

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Негативні ціни на електроенергію стають все більш поширеним явищем у регіоні, зазначає Bloomberg, оскільки країни ЄС активно будують сонячні станції заради скорочення попиту на неекологічне викопне паливо.

Видання пояснює, що виробництво традиційної електроенергії може бути негнучким, особливо з субсидіями для заохочення більшої кількості виробників відновлюваної енергії. Іноді заводу може бути дешевше заплатити споживачам за використання більшої кількості електроенергії, ніж за зупинку на годину-дві. А деякі відновлювані джерела енергії – наприклад, сонячна батарея на даху в Нідерландах – окупається незалежно від ринкової ціни. Ці фактори і сприяють падінню цін нижче нуля. 

За даними дослідження HSBC Holdings Plc, у 2023 році в Європі планується встановити 60 гігават нових панелей, що на третину перевищує минулорічний рекорд. Це може створити можливість для споживачів використовувати більше енергії в середині дня, щоб заряджати автомобілі та вести свій бізнес у найдешевший і у так званий «екологічно чистий час». 

Нагадаємо, Австралія отримала дозвіл на будівництво заводу з виробництва відновлюваного водню в штаті Вікторія вартістю 51 мільйон австралійських доларів (34 мільйони доларів США), заявив у суботу міністр енергетики Кріс Боуен, оскільки країна прагне скоротити викиди вуглекислого газу та збільшити використання альтернативних джерел енергії. 

У своїй заяві Боуен зазначив, що електролізер потужністю 10 мегават, який буде побудований у місті Водонга в штаті Вікторія, буде більшим за будь-яку сучасну подібну установку в Австралії, і буде використовуватися для змішування зеленого водню з газовими мережами для забезпечення близько 40 000 будинків електроенергією.

Австралія прагне збільшити виробництво водню, щоб зменшити залежність від викопного палива і допомогти задовольнити потреби торгових партнерів, які прагнуть скоротити викиди. За словами Боуена, будівництво нового електролізера – технології виробництва водню з низьким рівнем викидів з відновлюваних джерел енергії – розпочнеться цього року, а об'єкт буде введений в експлуатацію у 2025 році.

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Теги: енергетика Європа технології рекорд альтернативна енергетика пальне

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