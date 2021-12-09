ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих

ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля сталася в середу під Тернополем

ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля сталася в середу під Тернополем

За життя ще сімох постраждалих в смертельній автотрощі борються лікарі

Двоє людей померли зранку в лікарні внаслідок важких травм, отриманих під час вчорашньої ДТП, в якій постраждали 10 осіб. Про це «Укрінформу» повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

«Зранку нам зателефонували з лікарні і сказали, що двоє людей, яких напередодні деблокували з понівечених в аварії автомобілів і доставили у медичний заклад, померли. За життя ще сімох постраждалих в смертельній автотрощі борються лікарі», – сказала Крупа.

Нагадаємо, у результаті ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля, яке сталося в середу під Тернополем, було госпіталізовано 10 людей.

У ДСНС уточнювали, станом на ранок у лікарні все ще перебували семеро осіб.

Нагадаємо, на Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП.

Як відомо, у Чернігівській області вранці 7 грудня сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

Варто вказати, що наразі особа одного із загиблих у ДТП все ще не встановлена.

Також прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.