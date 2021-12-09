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    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих

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    ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля сталася в середу під Тернополем - ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля сталася в середу під Тернополем
    фото: tr.dsns.gov.ua

    За життя ще сімох постраждалих в смертельній автотрощі борються лікарі

    Двоє людей померли зранку в лікарні внаслідок важких травм, отриманих під час вчорашньої ДТП, в якій постраждали 10 осіб. Про це «Укрінформу» повідомила пресофіцер Головного управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

    «Зранку нам зателефонували з лікарні і сказали, що двоє людей, яких напередодні деблокували з понівечених в аварії автомобілів і доставили у медичний заклад, померли. За життя ще сімох постраждалих в смертельній автотрощі борються лікарі», – сказала Крупа.

    Нагадаємо, у результаті ДТП за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля, яке сталося в середу під Тернополем, було госпіталізовано 10 людей.

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    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих
    фото: tr.dsns.gov.ua

    У ДСНС уточнювали, станом на ранок у лікарні все ще перебували семеро осіб.

    Нагадаємо, на Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП.

    Як відомо, у Чернігівській області вранці 7 грудня сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

    Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

    Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

    Варто вказати, що наразі особа одного із загиблих у ДТП все ще не встановлена.

    Також прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.

    Теги: ДТП ДСНС смерть лікарня Тернопільщина
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    ДТП з маршруткою під Тернополем: у лікарні померли двоє травмованих