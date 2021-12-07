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    На Чернігівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 10 загиблих

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    Аварія сталася&nbsp;поблизу села Брусилів Чернігівського району - На Чернігівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 10 загиблих
    Аварія сталася поблизу села Брусилів Чернігівського району
    фото: ДСНС

    За попередніми даними, у ДТП загинули 10 осіб, ще семеро дістали травми

    У Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомили у ДСНС.

    Внаслідок аварії, за попередніми даними, загинули 10 осіб, ще семеро дістали травми.

    «7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.

    Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.

    Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.

    До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).

    Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).

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    Теги: ДТП Чернігівщина вантажівки смерть
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    На Чернігівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 10 загиблих