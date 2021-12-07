На Чернігівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: 10 загиблих

За попередніми даними, у ДТП загинули 10 осіб, ще семеро дістали травми

У Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок аварії, за попередніми даними, загинули 10 осіб, ще семеро дістали травми.

«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.

Зазначається, що для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.

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