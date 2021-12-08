ДТП на Чернігівщині: особу одного із 13 загиблих досі не встановили

Внаслідок ДТП у Чернігівській області загинули 13 людей, ще семеро тяжко травмовані

ЗМІ опублікували список із прізвищами загиблих і тих, хто зараз знаходиться у лікарні після ДТП

Внаслідок ДТП у Чернігівській області за участі вантажівки та маршрутки вчора загинули 13 людей, ще семеро тяжко травмовані. Наразі особа одного із загиблих все ще не встановлена, повідомляє місцеве видання Чеline.

ЗМІ з посиланням на дані головного спеціаліста з інформаційної діяльності Плисківської сільської ради Наталію Демусенко опублікували в мережі список із прізвищами загиблих і тих, хто зараз знаходиться у лікарні.

«Особа однієї людини з-поміж загиблих не встановлена» , – йдеться в повідомленні.

Разом з тим офіційної інформації зі списком загиблих та постраждалих внаслідок ДТП поки немає.

Нагадаємо, на Чернігівщині оголошено жалобу за загиблими у масштабній ДТП.

Як відомо, у Чернігівській області вранці 7 грудня сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

Також прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині.

Нагадаємо, на днях на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.