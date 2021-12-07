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    Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині

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    Жертвами сьогоднішньої ДТП стали 13 осіб - Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині
    Жертвами сьогоднішньої ДТП стали 13 осіб
    фото: ДСНС

    Попередньо, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою

    Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина назвав попередню причину ДТП із 13 загиблими. За його словами, одним із імовірних чинників могли стати погодні умови, повідомляє «Суспільне».

    «Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса», – сказав Василина.

    Він уточнив, що, попередньо, враховуючи обставини аварії, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

    Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

    Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

    Також названо перші версії моторошної аварії під Черніговом з 11 загиблими (фото).

    Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

    Нагадаємо, днями на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.

    До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).

    Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).

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    Теги: прокуратура ДТП вантажівки прокурор автомобіль Черкащина
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    Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині