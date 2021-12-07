Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині

Попередньо, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою

Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина назвав попередню причину ДТП із 13 загиблими. За його словами, одним із імовірних чинників могли стати погодні умови, повідомляє «Суспільне».

«Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса», – сказав Василина.

Він уточнив, що, попередньо, враховуючи обставини аварії, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.

Згодом стало відомо, що жертв уже 13.

Також названо перші версії моторошної аварії під Черніговом з 11 загиблими (фото).

Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, днями на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.

До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).

Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).