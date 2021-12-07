Прокурор назвав імовірну причину смертельної аварії на Чернігівщині
Попередньо, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою
Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина назвав попередню причину ДТП із 13 загиблими. За його словами, одним із імовірних чинників могли стати погодні умови, повідомляє «Суспільне».
«Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса», – сказав Василина.
Він уточнив, що, попередньо, враховуючи обставини аварії, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.
Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11 осіб.
Згодом стало відомо, що жертв уже 13.
Також названо перші версії моторошної аварії під Черніговом з 11 загиблими (фото).
Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину.
До слова, на трасі Київ–Харків Hyundai протаранив автівку на розвороті (фото).
Також повідомлялося, що у Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео).